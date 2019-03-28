Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе

Согласно документу, площадь арендуемых РФ земель под военные объекты увеличена почти на 60 га, а стоимость аренды — на $291 тысячу.

Во время госвизита президента РФ Владимира Путина в Киргизию стороны приняли протокол, вносящий изменения в соглашение от 2012 года о статусе и условиях пребывания объединённой российской авиабазы "Кант" в республике.

С российской стороны подпись под документом поставил замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее на портале правовой информации был опубликован проект протокола о внесении изменений в соглашение от 2012 года, согласно которому Россия и Киргизия договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военный объект на $291 тысячу, а площадь арендуемых РФ земель — почти на 60 га.

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в рамках государственного визита российского лидера. Путин назвал Бишкек надёжным союзником и стратегическим партнёром Москвы.