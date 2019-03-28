Путин назвал Киргизию стратегическим партнёром и союзником России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киргизия — стратегический партнёр и союзник нашей страны. Об этом лидер государства сказал на совместной пресс-конференции с Сооронбаем Жээнбековым.

— Мы обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, сотрудничества. Подчеркну ещё раз, Киргизия является стратегическим партнёром и союзником России, — заявил Путин.

Лидер страны также отметил, что на переговорах с Жээнбековым особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества.