Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Главным пунктом его программы пребывания станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.
Как ожидается, лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отмечается, что по итогам визита Токаева в Россию будет подписан ряд двусторонних документов.
Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке, после чего лидером Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени