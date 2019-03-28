Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

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Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский/Болат Шайхинов

Лидеры двух государств обсудят актуальные региональные и международные темы, подпишут ряд документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Главным пунктом его программы пребывания станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Как ожидается, лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечается, что по итогам визита Токаева в Россию будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке, после чего лидером Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

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