"Единая Россия" готова приостановить членство экс-главы Хабаровского края

Виктор Ишаев является фигурантом уголовного дела о махинациях в лесной отрасли в регионе на 10 млрд рублей.

"Единая Россия" готова приостановить членство бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева после получения подтверждения о возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение партии.

— Членство в партии будет приостановлено сразу после того, как будет получено официальное подтверждение о возбуждении в отношении Виктора Ишаева уголовного дела, — сказал представитель хабаровского отделения "Единой России".

Ранее стало известно, что Виктор Ишаев является фигурантом уголовного дела о махинациях в лесной отрасли в крае на 10 млрд рублей. В ближайшее время экс-главе региона могут предъявить обвинения в превышении полномочий и хищении.