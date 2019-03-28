В Нижегородской области четыре человека утонули во время переправы через Волгу

Они плыли на лодке без мотора, которая перевернулась, в результате этого люди погибли.

В Нижегородской области четыре человека погибли во время попытки переправиться через реку Волгу на лодке без мотора. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Тело одного человека — Геннадия Балашова — было найдено на воде, так как он был в спасательном жилете.

Тела других трёх попутчиков — Сергея Балашова, Сергея Севастьянова и Владимира Лобанова — ищут спасатели.

Ранее Лайф сообщал о спасении 25 рыбаков с отколовшейся льдины на озере Ильмень.