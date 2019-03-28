Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал визит лидера РФ Владимира Путина историческим событием для двусторонних отношений Москвы и Бишкека.
— Это историческое событие в наших отношениях, — заявил Жээнбеков.
Он добавил, что переговоры с Путиным были очень содержательными. Кроме того, их встреча прошла в духе взаимного доверия и взаимопонимания.
— Мы заключили много взаимовыгодных соглашений и выразили заинтересованность в дальнейшем многоплановом сотрудничестве, — подытожил киргизский лидер.
Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Киргизию с государственным визитом. Главы государств уже подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве.
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