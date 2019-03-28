Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал визит лидера РФ Владимира Путина историческим событием для двусторонних отношений Москвы и Бишкека.

— Это историческое событие в наших отношениях, — заявил Жээнбеков.

Он добавил, что переговоры с Путиным были очень содержательными. Кроме того, их встреча прошла в духе взаимного доверия и взаимопонимания.

— Мы заключили много взаимовыгодных соглашений и выразили заинтересованность в дальнейшем многоплановом сотрудничестве, — подытожил киргизский лидер.

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Киргизию с государственным визитом. Главы государств уже подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве.