Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

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Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал визит лидера РФ Владимира Путина историческим событием для двусторонних отношений Москвы и Бишкека.

Это историческое событие в наших отношениях, — заявил Жээнбеков.

Он добавил, что переговоры с Путиным были очень содержательными. Кроме того, их встреча прошла в духе взаимного доверия и взаимопонимания.

Мы заключили много взаимовыгодных соглашений и выразили заинтересованность в дальнейшем многоплановом сотрудничестве, — подытожил киргизский лидер.

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Киргизию с государственным визитом. Главы государств уже подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве.

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