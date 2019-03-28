"Роснефть" ликвидирует своё представительство в ДФО из-за нарушений

Материалы результатов проверки службы безопасности компании были переданы в правоохранительные органы.

Служба безопасности "Роснефти" обнаружила злоупотребления в деятельности своего представительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), информирует пресс-служба компании.

Отмечается, что решение о ликвидации представительства было принято ещё в конце прошлого года.

— ...завершаются ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении, — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками в представительство "Роснефти" в ДФО.