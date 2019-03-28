Таксист усыпил москвича соком со снотворным и обчистил

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Таксист усыпил москвича соком со снотворным и обчистил

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Потерпевший лишился мобильного телефона, часов и кольца. Он попал в больницу с отравлением.

В Москве таксист угостил 50-летнего пассажира соком со снотворным и забрал у него все ценные вещи. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошёл 3 марта.

Злоумышленник похитил у мужчины мобильный телефон, наручные часы и золотое кольцо общей стоимостью около 108 тысяч рублей, — уточнили в управлении.

Пассажир пришёл в себя на Ленинградском шоссе, д. 7 и обнаружил пропажу. Он попал в больницу с отравлением, а злоумышленник 27 марта был задержан. Он обвиняется в разбойном нападении.

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