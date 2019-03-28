Москвичей призвали подкармливать пернатых круглый год

Есть вероятность, что прикормленные зимой птицы не смогут самостоятельно найти еду летом.

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин попросил жителей Москвы подкармливать городских птиц летом, так как они могут не найти самостоятельно еду.

— Я думаю, что в урбанистических пространствах кормить надо птиц круглый год, потому что кормовой базы, естественно, не хватит. В сельских местах, если нужны определённые виды птиц для борьбы с насекомыми, тоже надо их прикармливать, чтобы они не разлетались оттуда в поисках корма, — передаёт слова Мишина АГН "Москва" .

Орнитолог уточнил, что кормовые зоны для птиц в парке "Сокольники" будут работать и в летний период.

Напомним, ранее Вадим Мишин исключил появление синиц-убийц в Москве.