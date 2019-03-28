Силовики обыскивают сайентологическую церковь в Петербурге

Оперативные мероприятия по этому же делу проходят в Москве и Московской области.

Оперативно-следственные действия проходят сегодня, 28 марта, в церкви сайентологии Петербурга в Невском районе Северной столицы по уголовному делу, которое связано с обманутыми дольщиками. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается также, что правоохранительные органы проводят такую же работу в представительствах сайентологической церкви в Москве и Московской области. Также обыски проходят по месту жительства некоторых членов организации в Москве.

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