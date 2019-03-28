В Кремле ответили на требование Трампа, чтобы Россия ушла из Венесуэлы

Юрий Ушаков напомнил, что взаимодействие между Москвой и Каракасом строится на законных основаниях.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы. По его мнению, США следует последовать совету официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

— Мне кажется, неплохо сказала Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются. Этот всё в рамках нормальных отношений с законным правительством делается, — сказал Ушаков журналистам.

Как Дональд Трамп заявил, Вашингтон рассматривает все варианты для того, чтобы добиться ухода России из латиноамериканского региона.

Франц Клинцевич ранее также заявлял, что США не смогут помешать РФ выполнять обязательства перед Венесуэлой.