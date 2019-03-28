ФСБ задержала участника банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году

В Дагестане задержан участник банды, причастной к терактам на станциях "Лубянка" и Парк культуры" метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

— В Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова. Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры", — сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Задержанный участник банды уже доставлен в Москву. Меж тем в ФСБ напомнили, что главарь группировки был уничтожен еще в 2010 году.

Напомним, теракты в Московском метрополитене в 2010 году совершили две террористки-смертницы на Сокольнической линии. Взрывы произошли на станциях "Лубянка" и Парк культуры". Жертвами теракта стали 40 человек, 88 получили ранения.