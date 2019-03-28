Эксперты назвали лучшее топлёное масло

Это продукт высокой жирности, потому у производителя может возникнуть соблазн частично изменить его состав.

"Росконтроль" проверил топлёное масло нескольких брендов и по итогам лабораторного тестирования назвал лучшее из них.

По итогам экспертизы потребителям рекомендовали покупать топлёное масло "Молградъ" — оно не содержит немолочных жиров, обладает приемлемыми органолептическими свойствами, хоть и есть лёгкий полимерный посторонний запах и привкус.

Топлёное масло брендов "ВкусВилл", President, "Избёнка" и "Починки" занесено в список товаров с замечаниями. Так, масло "ВкусВилл" обладает размягчённой консистенцией и лёгким посторонним запахом и привкусом.

Состоящее исключительно из молочного жира масло бренда President имеет запах и привкус окисленного жира. Кислотность жировой фазы масла "Избёнка" намного превышает установленное стандартом максимальное значение. В "Починках" вероятна небольшая примесь немолочного жира животного происхождения.

Ранее Лайф писал, что эксперты "Росконтроля" нашли много лишнего в сливочном масле — качественной была признана продукция шести брендов из 37.