Эксперты назвали лучшее топлёное масло

"Росконтроль" проверил топлёное масло нескольких брендов и по итогам лабораторного тестирования назвал лучшее из них.
По итогам экспертизы потребителям рекомендовали покупать топлёное масло "Молградъ" — оно не содержит немолочных жиров, обладает приемлемыми органолептическими свойствами, хоть и есть лёгкий полимерный посторонний запах и привкус.
Топлёное масло брендов "ВкусВилл", President, "Избёнка" и "Починки" занесено в список товаров с замечаниями. Так, масло "ВкусВилл" обладает размягчённой консистенцией и лёгким посторонним запахом и привкусом.
Состоящее исключительно из молочного жира масло бренда President имеет запах и привкус окисленного жира. Кислотность жировой фазы масла "Избёнка" намного превышает установленное стандартом максимальное значение. В "Починках" вероятна небольшая примесь немолочного жира животного происхождения.
Ранее Лайф писал, что эксперты "Росконтроля" нашли много лишнего в сливочном масле — качественной была признана продукция шести брендов из 37.
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