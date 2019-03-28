Дана Борисова рассказала о своей сексуальной зависимости

По словам экс-участницы шоу "Последний герой", она буквально бросалась на мужчин.

Известная телеведущая Дана Борисова, которая смогла победить наркотическую зависимость, призналась, что после излечения от пагубной привычки она оказалась подвержена "сексоголизму".

— Я бросалась на мужчин. Сексоголизм длился три месяца, а потом врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить, — сказала знаменитость, слова которой приводит StarHit.

Сейчас, по словам Борисовой, у неё новая жизнь. Она помогает тем, кто хочет навсегда избавиться от наркозависимости — посещает специальные мероприятия для таких людей.

Что касается мужчин, то она честно признаётся, что секса у неё не было год. По заявлению телеведущей, сейчас для неё важнее собственное здоровье.