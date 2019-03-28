Прямая трансляция: В Дакке полыхает многоэтажный дом

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Прямая трансляция: В Дакке полыхает многоэтажный дом

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Многоэтажка охвачена огнём в столице Бангладеша, городе Дакка. Людям даже пришлось спасаться из здания по скрученным верёвкам и полотенцам.

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