Глава Якутии запретил привлекать иностранцев к работе в 33 сферах

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Глава Якутии запретил привлекать иностранцев к работе в 33 сферах

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Фото: Официальный информационный портал Республики Саха

Указ руководителя региона Айсена Николаева распространяется на 2019 год и на 33 области экономики.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает в этом году привлекать иностранцев к работе в 33 экономических областях. Документ опубликован на официальном сайте Правительства Республики Саха (Якутия).

Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, — говорится в указе Николаева.

Речь идёт о таких сферах, как строительство, рыболовство, сельское и лесное хозяйство, охота, торговля, работа на общественном транспорте и такси и т.д.

После сообщения, что местную жительницу Якутска похитил и изнасиловал трудовой мигрант, парламент Якутии поддержал усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом. Для этого решили создать специальную постоянно действующую парламентско-общественную комиссию.

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