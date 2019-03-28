Глава Якутии запретил привлекать иностранцев к работе в 33 сферах

Указ руководителя региона Айсена Николаева распространяется на 2019 год и на 33 области экономики.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает в этом году привлекать иностранцев к работе в 33 экономических областях. Документ опубликован на официальном сайте Правительства Республики Саха (Якутия).

— Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, — говорится в указе Николаева.

Речь идёт о таких сферах, как строительство, рыболовство, сельское и лесное хозяйство, охота, торговля, работа на общественном транспорте и такси и т.д.

После сообщения, что местную жительницу Якутска похитил и изнасиловал трудовой мигрант, парламент Якутии поддержал усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом. Для этого решили создать специальную постоянно действующую парламентско-общественную комиссию.