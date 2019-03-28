Анджелина Джоли может впервые сыграть супергероя в фильме Marvel

Согласно предварительной информации, актриса сыграет в ленте "Вечные" режиссёра Хлои Чжао.

Популярная американская актриса Анджелина Джоли может сняться в новом фильме Marvel и Disney. Проект получил название "Вечные". В настоящий момент ведутся переговоры между актрисой и продюсерами ленты. Об этом сообщает Deadline.

Режиссёром фильма выступит Хлои Чжао. Лента расскажет о расе суперлюдей Вечные. Эту расу создали разумные космические существа Целестиалы. В настоящий момент не уточняется, кого именно может сыграть Джоли.

Представители Disney пока не комментируют информацию о том, что Джоли примет участие в проекте. Впервые комикс "Вечные" вышел в июле 1976 года.