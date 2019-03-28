ФСБ показала задержание бандита, причастного к терактам в метро Москвы

Ему планируют предъявить обвинение в совершении террористических актов в составе организованной группы.

Центр общественных связей ФСБ России показал видеозапись задержания в Дагестане участника банды, причастной к терактам на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро в 2010 году. Кадры опубликованы на канале СК РФ в YouTube.

Задержанный 27 марта мужчина доставлен в Москву, ему планируют предъявить обвинение в совершении терактов.

— Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в Следственном комитете.

Напомним, 29 марта 2010 года две террористки-смертницы совершили теракты на Сокольнической линии метро Москвы. В результате погибли 40 человек, 88 получили ранения.