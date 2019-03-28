Названа дата выхода документального фильма об "Игре престолов"

Компания HBO назвала дату выхода ленты "Игра престолов: Последние часы". Документальный фильм о популярном сериале выйдет 26 мая. Об этом сообщает THR.
Премьера состоится через неделю после релиза финального эпизода "Игры престолов". Будущий фильм должен будет рассказать о создании заключительного сезона шоу.
Режиссёром ленты выступил Джини Финлэй. Он находился на съёмочной площадке "Игры престолов" на протяжении года.
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнётся 15 апреля.
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