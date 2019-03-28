В Белгороде чиновница уволена после марша из "Звёздных войн" на присяге мэра

Руководитель управления культуры Администрации города Белгорода Людмила Грекова ушла в отставку. На официальном портале мэрии уточняется, что чиновница уволилась "по собственному желанию".

Однако нужно отметить, что это происходит на фоне скандала из-за музыки из "Звёздных войн" на присяге нового мэра. Юрий Галдун ранее эпично вошёл в зал для её принесения — градоначальник прошествовал на сцену под вступительную мелодию из культовой саги.

Вместе с тем это не единственная отставка в мэрии. Своих должностей с приходом нового мэра лишились также один замглавы администрации и руководитель аппарата администрации.