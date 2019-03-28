Руководство поликлиники отреагировало на пикантную фотосессию врача-педиатра

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Руководство поликлиники отреагировало на пикантную фотосессию врача-педиатра

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Фото: © VK / Анастасия Орлова

Фотографии девушки, вызвавшие большой резонанс, в открытом доступе разместила не она сама.

Руководство детской поликлиники в городе Кинешма Ивановской области не планирует увольнять врача-педиатра Анастасию Орлову за эротическую фотосессию, снимки из которой были опубликованы в Сети. Об этом заявила заведующая медицинским учреждением Елена Смирнова, сообщает ТАСС.

У меня как у руководителя нет никаких претензий к доктору Орловой. Она хороший, грамотный специалист, замечаний не имеет, — сказала Смирнова.

<p>Фото: © VK / Анастасия Орлова</p>

Заведующая отметила, что Орлова работает в поликлинике два года. Должность педиатра девушка совмещает с дежурствами в стационаре.

<p>Фото: © VK / Анастасия Орлова</p>

Ранее Орлова рассказала Лайфу, что раскрепощённую фотосессию для себя устроила, избавившись от комплексов.

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