Руководство поликлиники отреагировало на пикантную фотосессию врача-педиатра

Руководство детской поликлиники в городе Кинешма Ивановской области не планирует увольнять врача-педиатра Анастасию Орлову за эротическую фотосессию, снимки из которой были опубликованы в Сети. Об этом заявила заведующая медицинским учреждением Елена Смирнова, сообщает ТАСС.
— У меня как у руководителя нет никаких претензий к доктору Орловой. Она хороший, грамотный специалист, замечаний не имеет, — сказала Смирнова.
Заведующая отметила, что Орлова работает в поликлинике два года. Должность педиатра девушка совмещает с дежурствами в стационаре.
Ранее Орлова рассказала Лайфу, что раскрепощённую фотосессию для себя устроила, избавившись от комплексов.
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