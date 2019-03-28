Сандра Буллок могла сыграть в "Матрице" главную роль вместо Киану Ривза

Авторы культовой киноленты готовы были пойти на крайние меры и переписать сценарий.

Популярный продюсер Лоренцо Ди Бонавентура поделился интересным фактом о фильме "Матрица". Оказалось, что на роль Нео некоторое время продюсеры всерьёз рассматривали кандидатуру Сандры Буллок. Об этом сообщает The Wrap.

По словам Бонавентуры, поскольку первая часть "Матрицы" была достаточно рискованным проектом, то на него всё время оказывали давление с целью привлечения к ленте известных актёров. Продюсер отметил, что изначально в сценарии Нео был мужчиной, однако авторы фильма готовы были всё изменить.

В итоге Буллок роль не досталась. Главного героя во всех фильмах "Матрицы" сыграл Киану Ривз.