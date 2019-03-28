Пьяные преподаватели уральского техникума подрались с кадетами

Накануне в заведении проходил сбор — и педагогический состав решил отметить его завершение застольем.

В екатеринбургском техникуме "Рифей" пьяные преподаватели устроили массовую драку с кадетами. По данным Ura.ru, разборки происходили на парковке учебного заведения в ночь с 27 на 28 марта.

Накануне в техникуме проходил кадетский сбор — и педагогический состав решил отметить его завершение. Глубокой ночью после застолья подвыпившие преподаватели начали расходиться. Около "Рифея" компания столкнулась с группой кадетов. Встреча закончилась потасовкой.

— Сообщение о драке возле "Рифея" в ОП № 13 поступило около двух часов ночи. На место происшествия выезжал наряд ППС. Четверо человек были задержаны и доставлены в отдел, — уточнили в УМВД.

Три человека признаны пострадавшими и направлены на медосвидетельствование, четвёртый задержанный, 1981 г.р., — нападавшим. Полиция устанавливает подробности драки, разыскиваются свидетели.

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