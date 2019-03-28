Россия заняла 11-е место в рейтинге стран по доходам от видеоигр

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Россия заняла 11-е место в рейтинге стран по доходам от видеоигр

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Фото: © Flickr/Patrick

По сравнению с прошедшим годом, Российской Федерации удалось увеличить свои показатели на $180 млн.

Аналитическая компания Newzoo поделилась ежегодным отчётом за 2018 год. Эксперты проанализировали рынок видеоигр. Вместе с этим был составлен рейтинг стран относительно доходов игровой индустрии.

Первое место в рейтинге занял Китай. В этой стране на игровую индустрию приходится $34,4 млрд. На втором месте — США, третье место занимает Япония. В этих странах доходы от видеоигр составляют $31,535 млрд и $17,715 млрд соответственно.

России удалось занять 11-ю строчку рейтинга. За прошедший год индустрия видеоигр принесла $1,657 млрд. Этот показатель увеличился на $180 млн по сравнению с предыдущим годом.

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