В Сети высмеяли "вынашивающего томос" Порошенко

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В Сети высмеяли "вынашивающего томос" Порошенко

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Фото: © Администрация президента Украины

Один из пользователей предположил, что украинский лидер забрал у прихожан мобильные, чтобы не снимали неудобные вопросы, и спрятал под пиджаком.

В Сети высмеяли Петра Порошенко за странный внешний вид. Фото президента Украины, сделанное в одном из храмов Тернополя, опубликовал журналист Александр Дубинский.

Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась? — написал Дубинский в комментарии к фотографии.

<p>Фото: © <a href="https://www.president.gov.ua/news/prezident-peredav-u-koristuvannya-ternopilsko-zborivskij-arh-54254" target="_blank">Администрация президента Украины</a></p>

На опубликованном снимке пиджак украинского лидера топорщится так, словно под ним что-то скрыто. Пользователи начали строить догадки о том, что спрятал Порошенко под пиджаком.

Он вынашивает томос, — написала Людмила Гапоненко.

Пользователь Сергей Константинов предположил, что президент Украины "бронежилет заправил в трусы".

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко стал объектом насмешек за свои оправдания о киевском метро, заявив, что его развитию помешали Россия и её "агрессия".

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