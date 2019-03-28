В Сети высмеяли "вынашивающего томос" Порошенко

Один из пользователей предположил, что украинский лидер забрал у прихожан мобильные, чтобы не снимали неудобные вопросы, и спрятал под пиджаком.

В Сети высмеяли Петра Порошенко за странный внешний вид. Фото президента Украины, сделанное в одном из храмов Тернополя, опубликовал журналист Александр Дубинский.

— Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась? — написал Дубинский в комментарии к фотографии.

На опубликованном снимке пиджак украинского лидера топорщится так, словно под ним что-то скрыто. Пользователи начали строить догадки о том, что спрятал Порошенко под пиджаком.

— Он вынашивает томос, — написала Людмила Гапоненко.

Пользователь Сергей Константинов предположил, что президент Украины "бронежилет заправил в трусы".

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко стал объектом насмешек за свои оправдания о киевском метро, заявив, что его развитию помешали Россия и её "агрессия".