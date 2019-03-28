В Сети высмеяли "вынашивающего томос" Порошенко

В Сети высмеяли Петра Порошенко за странный внешний вид. Фото президента Украины, сделанное в одном из храмов Тернополя, опубликовал журналист Александр Дубинский.
— Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась? — написал Дубинский в комментарии к фотографии.
На опубликованном снимке пиджак украинского лидера топорщится так, словно под ним что-то скрыто. Пользователи начали строить догадки о том, что спрятал Порошенко под пиджаком.
— Он вынашивает томос, — написала Людмила Гапоненко.
Пользователь Сергей Константинов предположил, что президент Украины "бронежилет заправил в трусы".
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко стал объектом насмешек за свои оправдания о киевском метро, заявив, что его развитию помешали Россия и её "агрессия".
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