Несовершеннолетнюю "мисс Подмосковье" изнасиловали в подъезде

Молодой человек заманил свою жертву, предложив ей посмотреть на город с 25-го этажа новостройки.

Победительница конкурсов красоты и вице-мисс "Юная красавица Подмосковья" рассказала в передаче "Прямой эфир" на канале "Россия-1", что стала жертвой изнасилования в подъезде дома.

По словам девочки, инцидент произошёл 8 Марта. В соцсетях школьница познакомилась с 20-летним юношей. В ходе прогулки молодой человек предложил посмотреть на город с 25-го этажа новостройки.

Прямо в подъезде новый знакомый девушки накинулся на неё и изнасиловал. Рассказать родителям она не решилась, сказала лишь, что новый знакомый украл у неё телефон.

Свою тайну "мисс Подмосковье" раскрыла, когда преступник был задержан полицией. Он настаивал, что секс был по обоюдному согласию.

Мать и дочь хотят наказать обидчика.