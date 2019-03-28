Азаров: Весь мир знает, что Порошенко будет фальсифицировать выборы

При этом, как отметил бывший премьер Незалежной, все продолжают игнорировать очевидные факты.

Президент Украины Пётр Порошенко может победить на выборах за счёт масштабных фальсификаций. Об этом знает как страна, так и весь мир, однако все молчат. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в ходе пресс-конференции.

— Уже множество разоблачений прозвучало в СМИ: "сетки", "мёртвые души", подкупы, включение представителей силовиков в состав избирательных комиссий и наблюдателей. Даже латиноамериканские гориллы до этого не додумались! — гневно высказался политик.

По словам Азарова, даже те иностранные политические деятели, которые якобы заботятся о демократии на Украине, словно "набрали в рот воды". Среди них экс-премьер Незалежной назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

А в это время, как резюмировал бывший глава украинского кабмина, работники Порошенко обходят квартиры и офисы, предлагая гражданам деньги за его поддержку.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. Ранее СМИ узнали, как власти Украины могут фальсифицировать итоги голосования.