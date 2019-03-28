Запашный назвал требования Минкульта по содержанию животных абсурдными

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что требования, разработанные Министерством культуры РФ по содержанию и использованию животных, приведут к уничтожению цирка.
Ранее ведомство выступило с инициативой исключить метод наказания при дрессировке животных и использовать только поощрение. Кроме того, предлагается снимать весь процесс дрессировки на видео.
Запашный назвал эти требования абсурдными, так как в воспитании животных должны присутствовать и наказание, и поощрение.
— Если исключить любую форму наказания отовсюду, то это будет означать безнаказанность. Если на меня будет нападать тигр, а я буду его методом положительного подкрепления воспитывать, то ничего хорошего не будет. Эти поправки нацелены на разрушение цирка и на демонизацию нашей профессии, — передаёт слова дрессировщика АГН "Москва".
Он также отметил, что под круглосуточным видеонаблюдением в цирке работать невозможно.
Ранее цирк Запашного раскритиковала телеведущая Екатерина Андреева.
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