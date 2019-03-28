Запашный назвал требования Минкульта по содержанию животных абсурдными

Критике подверглась инициатива пользоваться при дрессировке исключительно методом положительного подкрепления.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что требования, разработанные Министерством культуры РФ по содержанию и использованию животных, приведут к уничтожению цирка.

Ранее ведомство выступило с инициативой исключить метод наказания при дрессировке животных и использовать только поощрение. Кроме того, предлагается снимать весь процесс дрессировки на видео.

Запашный назвал эти требования абсурдными, так как в воспитании животных должны присутствовать и наказание, и поощрение.

— Если исключить любую форму наказания отовсюду, то это будет означать безнаказанность. Если на меня будет нападать тигр, а я буду его методом положительного подкрепления воспитывать, то ничего хорошего не будет. Эти поправки нацелены на разрушение цирка и на демонизацию нашей профессии, — передаёт слова дрессировщика АГН "Москва".

Он также отметил, что под круглосуточным видеонаблюдением в цирке работать невозможно.

Ранее цирк Запашного раскритиковала телеведущая Екатерина Андреева.