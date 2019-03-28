В туалете московской квартиры нашли мёртвой пропавшую в Череповце девушку

Тело несовершеннолетней пролежало около суток, пока его не обнаружила хозяйка жилплощади.

В туалете квартиры в одной из многоэтажек на улице Кременчугская в столице нашли тело 17-летней девушки из Череповца, которая числилась пропавшей без вести. Как сообщает агентство "Москва", в обстоятельствах смерти разбираются следователи.

— Умерла она около суток назад. Несовершеннолетняя, зарегистрированная в Череповце, с 22 февраля 2019 года находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, покойную нашла хозяйка квартиры, которая сразу обратилась в правоохранительные органы. Внешних следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. Причины гибели будут установлены после проведения судмедэкспертизы.