Белоруссия заявила, что у неё нет планов вступать в Евросоюз

Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили, что страна нацелена на суверенность.

Белоруссия пока не намерена вступать в Европейский союз и планирует оставаться лишь его соседом. Об этом сказал замглавы МИД республики Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире".

— Евросоюзу лучше рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в него. У нас пока такого желания нет, — пояснил Кравченко.

Он добавил, что Белоруссия нацелена на суверенность.

В 2016 году Евросоюз снял с Белоруссии почти все санкции, первые из которых были введены ещё в 2004 году из-за нарушений основных норм и прав человека. Но даже после снятия санкций ЕС заявлял, что всё ещё обеспокоен ситуацией с правами человека в республике, хотя ценит шаги, которые предпринял официальный Минск за последние годы.

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