В Москве станцию метро "Каховская" закроют на реконструкцию

Там заменят пути, обновят облицовку стен и платформ, построят дополнительный переход на "Севастопольскую".

Станция метро "Каховская" одноимённой линии Московского метрополитена 30 марта будет закрыта на реконструкцию. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

— Движение поездов по Каховской линии будет только между станциями "Варшавская" и "Каширская", — сказано в сообщении.

Пассажиры смогут добраться от станции метро "Каховская" до "Варшавской" на троллейбусах № 60 и № 72.

Как сообщалось, построенную более 30 лет назад станцию нужно модернизировать для включения её в состав Большой кольцевой линии.