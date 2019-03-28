Назван топ-10 самых продаваемых классических универсалов в России

Первые три строчки рейтинга заняли автомобили российского производителя "АвтоВАЗ".

Самым продаваемым "классическим" универсалом в РФ стал автомобиль Lada Largus — его продажи в 2018 году составили 44,1 тысячи единиц, что на 31% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В тройке лидеров оказались ещё две модели "АвтоВАЗа": универсалы Vesta (SW и SW Cross) и модель Kalina. За прошлый год дилеры продали 43,3 тысячи и 11,6 тысячи таких авто соответственно.

Самым популярным иностранным универсалом стал KIA Ceed. Эту машину купили в 2018 году 8,5 тысячи россиян. Следом за ним — Ford Focus, который пришёлся по душе 4,6 тысячи покупателей.

Следующие пять позиций оказались за моделями Lada Granta (3,6 тысячи штук), Renault Dokker (1,9 тысячи штук; рост в 33 раза), Peugeot 3008 (1,3 тысячи штук; +32%), Volkswagen Caddy (1,2 тысячи штук; +34%) и Subaru Outback (1,2 тысячи штук; +4%).