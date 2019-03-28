Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту РФ Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской породы тайган.
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.
Щенка зовут Шерхан. Породу тайган называют ещё киргизской борзой. Эти собаки используются в охоте в том числе на волков.
Ранее президент Киргизии назвал государственный визит Путина в республику историческим событием.
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