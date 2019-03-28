Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан

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Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан

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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту РФ Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской породы тайган.

Щенка зовут Шерхан. Породу тайган называют ещё киргизской борзой. Эти собаки используются в охоте в том числе на волков.

Ранее президент Киргизии назвал государственный визит Путина в республику историческим событием.

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