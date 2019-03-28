Азаров: Порошенко поддержат лишь те, кто сидит у кормушки

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что реальный рейтинг действующего лидера Незалежной Петра Порошенко куда ниже, чем показывают многочисленные соцопросы. Он уверен, что за нынешнего президента проголосуют лишь те, кто "сидит у кормушки".

— Это просто те, кто находится у кормушки: назначенные им главы администраций и обладатели других хлебных должностей, члены их семей, бизнес, который кормится за счёт бюджета, — считает Азаров.

Экс-глава украинского правительства допускает, что за Порошенко проголосует процентов десять. При этом он напоминает, что это всего лишь 500 тысяч избирателей.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. Ранее Азаров не исключал, что Порошенко может победить исключительно за счёт фальсификаций.