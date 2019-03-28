Улюкаев попал на фото во время занятия спортом в колонии

Судя по кадрам, его уважают другие заключённые — на время разминки оставляют в одиночестве.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев теперь вместо портфеля носит целлофановый пакет, а внешне практически не отличается от обычного арестанта. Телеграм-канал MASH опубликовал фотографии Улюкаева, сделанные в исправительной колонии №1 в Тверской области.

Улюкаев — один из 1307 заключённых, содержащихся в исправительном учреждении. Бывший министр живёт в обычном бараке, работает в библиотеке, уделяет время спорту — занимается на турнике.

Недавно Алексей Улюкаев отметил первый день рождения в колонии — своё 63-летие. По случаю праздника бывшему министру разрешили свидание с супругой.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов.