Медведи из "Роева ручья" предсказали результаты выборов на Украине — видео

Двум медведям из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" предложили сделать свой выбор в пользу одного из лидеров украинской президентской гонки.
— В присутствии наблюдателей (посетителей) перед бурым медведем Буяном поставили три тыквы, закрепив над каждой портрет наиболее вероятного кандидата. В наших выборах их участвовало не так много, как на Украине, — не 39, а всего трое, — но все с максимально высокими шансами на победу. Это Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Пётр Порошенко, — сообщили в пресс-службе.
Буян подошёл к тыкве-Тимошенко, обнюхал, укусил, но передумал и выбрал тыкву-Порошенко, взял в зубы и пошёл есть, таким образом сделав свой выбор.
А девятилетней белой медведице Авроре предложили выбрать из трёх кусков сала с аналогичными портретами.
— Аврора в недоумении обошла каждого кандидата, обнюхала и пошла прочь. Но пока наблюдатели строили всевозможные предположения, Аврора вернулась и выбрала сало с портретом Владимира Зеленского, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, выборы украинского лидера состоятся 31 марта.
Ранее сегодня экс-глава украинского кабмина Николай Азаров выразил уверенность, что Порошенко точно будет фальсифицировать выборы.
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