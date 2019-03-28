Медведи из "Роева ручья" предсказали результаты выборов на Украине — видео

"Проголосовать" сотрудники парка предложили двум его жителям — бурому мишке Буяну и белой медведице Авроре.

Двум медведям из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" предложили сделать свой выбор в пользу одного из лидеров украинской президентской гонки.

— В присутствии наблюдателей (посетителей) перед бурым медведем Буяном поставили три тыквы, закрепив над каждой портрет наиболее вероятного кандидата. В наших выборах их участвовало не так много, как на Украине, — не 39, а всего трое, — но все с максимально высокими шансами на победу. Это Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Пётр Порошенко, — сообщили в пресс-службе.

Буян подошёл к тыкве-Тимошенко, обнюхал, укусил, но передумал и выбрал тыкву-Порошенко, взял в зубы и пошёл есть, таким образом сделав свой выбор.

А девятилетней белой медведице Авроре предложили выбрать из трёх кусков сала с аналогичными портретами.

— Аврора в недоумении обошла каждого кандидата, обнюхала и пошла прочь. Но пока наблюдатели строили всевозможные предположения, Аврора вернулась и выбрала сало с портретом Владимира Зеленского, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, выборы украинского лидера состоятся 31 марта.

Ранее сегодня экс-глава украинского кабмина Николай Азаров выразил уверенность, что Порошенко точно будет фальсифицировать выборы.