Пожарные вытащили двух котиков из горящего здания и реанимировали их — видео

Животные надышались угарным газом во время пожара в трёхкомнатной квартире и потеряли сознание.

Магаданские спасатели реанимировали двух кошек, которых вытащили из огня во время пожара в трёхкомнатной квартире.

Наглотавшись угарным газом, животные упали без сознания. Пожарные достали реанимационный набор и привели в чувства кошек.

— Дыши, котик, дыши, маленький! — приговаривал спасатель, делая животному искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Сейчас, по словам ветеринаров, кошки идут на поправку.

Ранее Лайф сообщал, что в Домодедово кошку не пустили на рейс в Болгарию.