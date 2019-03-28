Пожарные вытащили двух котиков из горящего здания и реанимировали их — видео

Магаданские спасатели реанимировали двух кошек, которых вытащили из огня во время пожара в трёхкомнатной квартире.
Наглотавшись угарным газом, животные упали без сознания. Пожарные достали реанимационный набор и привели в чувства кошек.
— Дыши, котик, дыши, маленький! — приговаривал спасатель, делая животному искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Сейчас, по словам ветеринаров, кошки идут на поправку.
Ранее Лайф сообщал, что в Домодедово кошку не пустили на рейс в Болгарию.
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