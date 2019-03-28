Лукашенко продолжил череду увольнений из-за "Освенцима" в коровнике

Кроме того, после внеплановой проверки агрофермы возбудили уголовное дело. Искать будут финансовые нарушения.

Ряд высокопоставленных белорусских чиновников лишились должностей после внезапного визита Александра Лукашенко на агрохолдинг "Купаловское" в Могилёвской области. Содержание скота на местных фермах привело главу государства в ужас. Он сравнил коровник с "Освенцимом" и тут же отправил в отставку губернатора региона, однако позже своих должностей лишились еще двое.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Лукашенко также снял со своих постов вице-премьера Михаила Русого, курирующего сферу АПК, а также министра сельского хозяйства Леонида Зайца.

Кроме того, стало известно, что региональное управление департамента финансовых расследований возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями против должностных лиц управляющей компании агрохолдинга "Купаловское".

Отметим, что сам Лукашенко, оказавшись в коровьем "Освенциме" в сердцах пригрозил отправить чиновников "под нож" и потребовал отправить виновных в следственный изолятор.