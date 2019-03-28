В Нальчике врач "лечила" пациента, умершего полтора года назад

В одной из поликлиник Нальчика врач-эндокринолог "оказывала медицинскую помощь" пациенту, умершему полтора года назад. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.
Отмечается, что в январе 2017 года женщина из корыстной заинтересованности внесла в карту умершего в июле 2015 года пациента заведомо ложные сведения о его лечении.
На основе данных о количестве пациентов и объёме оказанной медицинской помощи территориальный фонд ОМС начислял поликлинике деньги. Соответственно, часть суммы направлялась и на этого пациента.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане врачей уличили в "лечении" умерших людей.
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