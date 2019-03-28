Пьяный соратник Тимошенко устроил стрельбу в кафе под Днепром

В городе Марганце Днепропетровской области председатель местного отделения партии "Батьковщина" Александр Бондаренко устроил в кафе пьяный дебош со стрельбой. Как сообщает региональное управление Нацполиции, ему грозит уголовное дело по статье "Хулиганство".

Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 марта. Видимо, в какой-то момент стало настолько весело, что изрядно подвыпивший мужчина достал пистолет "Форт-12" и начал стрелять. Оружие было изъято. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выразила уверенность, что точно выйдет во второй тур выборов президента на Украине вместе с шоуменом Владимиром Зеленским.