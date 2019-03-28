Астраханская больница заплатит 1,5 млн рублей семье умершего пациента

Врачи безуспешно лечили мужчину от воспаления поджелудочной железы и лишь на пятый день распознали острый аппендицит.

Как сообщают местные СМИ, мужчина обратился в Городскую клиническую больницу № 3 с острой болью в животе. Дежурный врач, осмотрев пациента, поставил ему диагноз "хронический панкреатит" и назначил лечение.

Несчастного астраханца несколько дней лечили в гастроэнтерологическом отделении, в то время как ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. Острый аппендицит врачи распознали только на пятый день, но было уже поздно: у пациента начался сепсис, и он скончался.

Семья погибшего обратилась в Трусовский районный суд Астрахани с иском о возмещении морального вреда. Их требования были удовлетворены.

— Решением суда в пользу супруги пациента с государственного медицинского учреждения в счёт компенсации морального вреда взысканы 1,5 миллиона рублей, — прокомментировали в прокуратуре Трусовского района.

А ранее Лайф рассказывал, как в одной из поликлиник Нальчика врач-эндокринолог "оказывала медицинскую помощь" пациенту, умершему полтора года назад. И всё ради денег из фонда ОМС.