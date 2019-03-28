Экс-полицейский решил судиться с ТНТ за сцену секса с применением пистолета

По мнению мужчины, на этих кадрах стражи порядка выставлены как извращенцы и непрофессионалы.

Экс-полицейский Вячеслав Кобец подал иск в Мещанский суд Москвы на компанию "ТНТ-Телесеть" за сцену из сериала "Мёртвое озеро", где сотрудник полиции занимается сексом со своей девушкой с использованием табельного оружия.

— Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД, — передаёт слова истца РИА "Новости".

По словам Кобеца, эта сцена причинила ему, как бывшему сотруднику МВД, нравственные страдания. Мужчина требует извинений от телекомпании и компенсации морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman из-за шутки про отца.