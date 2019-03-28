СКР возбудил дело против экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Бывшего чиновника подозревают в хищении денег у "Роснефти", когда он занимал пост вице-президента компании.

Против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено дело по статье "Мошенничество". Делом занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", — заявила Петренко.

Речь идет о периоде, когда Ишаев занимал пост вице-президента ПАО "НК "Роснефть". По версии следствия, он помог с заключением по явно завышенной стоимости договоров об аренде помещения для нужд представительства нефтяной компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.

В ведомстве подтвердили, что Ишаев задержан. В скором времени ему намерены предъявить обвинение и избрать меру пресечения.