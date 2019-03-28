У звезды "Дома-2" с зарплаты будут списывать долги по алиментам

ФССП попросила федеральный канал предоставить информацию о доходах неплательщика.

Судебные приставы из Саратова обратились на телеканал ТНТ и к руководителям реалити-шоу "Дом-2" по поводу одного из участников проекта— Ильи Яббарова. Как сообщает пресс-служба областного УФССП, поводом в очередной раз стали долги звезды скандальной телестройки по алиментам — 94 тысячи рублей.

— Посредством электронной почты на официальный сайт телеканала ТНТ, а также на официальный сайт телепроекта "Дом-2" и заказной почтой были направлены запросы о предоставлении сведений о доходах. Кроме того, в АО "ТНТ-Телесеть" направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Яббарова уже объявляли в розыск из-за неуплаты алиментов. В марте 2018 года он погасил долг в 150 тысяч рублей, а с января по ноябрь 2018 года — ещё 201 тысячу рублей. Однако полностью долги Яббаров так и не выплатил. На сегодняшний день сумма задолженности составляет почти 94 тысячи рублей.

Сейчас судебные приставы устанавливают место фактического проживания Ильи Яббарова.

Отметим, что Илья Яббаров в феврале этого года снова стал отцом. Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель родила ему сына. При этом за несколько месяцев до появления малыша на свет скандальный участник шоу бросил беременную возлюбленную. Он и его новая избранница — Маргарита Ларченко из "Дома-2" — уже выбрали дату свадьбы.