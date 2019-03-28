В аэропорту Ташкента задержали двух пассажирок с золотом в желудках

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В аэропорту Ташкента задержали двух пассажирок с золотом в желудках

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Фото: © Пресс-служба ГТК РУз

Общая стоимость спрятанного драгоценного металла составляет около 11 тысяч долларов.

В международном аэропорту Ташкента во время таможенной проверки во внутренних органах двух пассажирок было найдено золото. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Собиравшиеся вылететь в Индию женщины нервничали — это вызвало подозрение у таможенников. В результате с помощью современного сканирующего оборудования в желудках пассажирок было найдено золото общим весом 451 грамм.

Рыночная стоимость изъятых вещдоков составляет около 11 тысяч долларов.

Ранее Лайф писал, что в Москве хирурги вытащили из желудка ребёнка декоративный голубой кристалл.

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