В аэропорту Ташкента задержали двух пассажирок с золотом в желудках

Общая стоимость спрятанного драгоценного металла составляет около 11 тысяч долларов.

В международном аэропорту Ташкента во время таможенной проверки во внутренних органах двух пассажирок было найдено золото. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Собиравшиеся вылететь в Индию женщины нервничали — это вызвало подозрение у таможенников. В результате с помощью современного сканирующего оборудования в желудках пассажирок было найдено золото общим весом 451 грамм.

Рыночная стоимость изъятых вещдоков составляет около 11 тысяч долларов.

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