Опрос показал, как россияне отреагировали на отставку Назарбаева

38 процентов респондентов затруднились высказать своё мнение по поводу этого события.

Каждый четвёртый житель России оценил новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как негативную. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМа.

— Почти половина россиян (45 процентов) что-то слышали об отставке, а 41 процент хорошо осведомлён о ней. При этом половина опрошенных восприняли эту новость безразлично, лишь каждый четвёртый воспринял как плохую (25 процентов), — поясняется в сообщении.

Почти треть респондентов (31 процент) назвали причиной отставки Назарбаева его возраст (78 лет), ещё 13 процентов списали решение первого главы Казахстана на усталость, а 11 процентов посчитали основанием для ухода с поста состояние его здоровья. При этом 38 процентов опрошенных затруднились высказать свою версию причины произошедшего.

Почти половина россиян (43 процента) безразлично восприняли новость о переименовании столицы республики из Астаны в Нур-Султан. Ещё 38 процентов скорее отрицательно оценили решение об изменении названия, а 17 процентов отреагировали на идею положительно.

Опрос был проведён 26 марта среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.

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