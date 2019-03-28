Мошенничество наоборот: "имитация" картины Боттичелли оказалась подлинником

Полотно с 1 апреля будет выставлено в особняке-галерее "Дом Рэйнджера" на юго-востоке Лондона.

Картина, которая долгие годы считалась поздней имитацией шедевра Сандро Боттичелли "Мадонна с младенцем", оказалась подлинником. Об этом сообщается на сайте государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии.

Открытие было сделано, когда реставраторы чистили полотно и сняли с него слой жёлтого лака, которым оно было покрыто более века назад.

Полотно было приобретено в 1897 году алмазным магнатом Джулиусом Вернером и является самой близкой к оригиналу подлинной копией шедевра Боттичелли "Мадонна делла Мелаграна", который представлен в Галерее Уффицы во Флоренции.

Ранее Лайф сообщал, что в Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".