В Московском зоопарке заявили, что медведи всё ещё в зимней спячке

Трое животных — один бурый и два гималайских — проснутся не раньше первой недели апреля.

Московский зоопарк опроверг информацию ряда СМИ о том, что содержащиеся там медведи вышли из зимней спячки.

— Март подходит к концу, и все ожидают пробуждения от зимнего сна медведей. Однако в этом году содержащиеся в Московском зоопарке бурая медведица Роза и пара гималайских медведей всё ещё мирно спят в своих искусственных берлогах, — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы зоопарка.

Зоологи уверены, что медведи проснутся не раньше первой недели апреля. К пробуждению хищников сотрудники зоопарка очистили их вольеры от листвы и снега.

А вот бурый мишка из Красноярска уже не только проснулся, но даже "проголосовал" за одного из кандидатов в президенты Украины.

Ранее Лайф также сообщал, что в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны.