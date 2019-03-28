Авиаперевозчики попросили миллиарды рублей, чтобы остановить подорожание билетов

Участники рынка разработали пакет экстренных мер, которые, по их мнению, сдержат рост цен.

Авиабилеты в эконом-классе с начала 2018 года подорожали на 7,5% из-за возросших расходов авиакомпаний на топливо, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание. Для сдерживания дальнейшего роста Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову письмо с пакетом возможных экстренных мер. Об этом сообщает телеканал "360".

АЭВТ обратила внимание, что цены на авиабилеты подскочили за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

— Примерно на 10% за последнее время выросли цены на обслуживание бортов перед рейсом. Вдобавок продолжающаяся девальвация национальной валюты вынуждает авиакомпании повышать стоимость билетов, — сказал замглавы АЭВТ Борис Шокуров.

По его словам, для сдерживания дальнейшего увеличения тарифов ассоциация предлагает предоставить авиакомпаниям единовременную субсидию в размере 23,18 млрд рублей на покрытие издержек по закупкам керосина. Организация также призывает увеличить вычет на топливо почти на 70%, бессрочно обнулить НДС на полёты в обход аэропортов Москвы и Подмосковья и выделить субсидии на региональные авиаперевозки.

В настоящее время авторы письма ещё не получили ответ от вице-премьера.

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