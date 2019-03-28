Путин покормил подаренного ему скакуна и успокоил щенка Шерхана — видео

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Путин покормил подаренного ему скакуна и успокоил щенка Шерхана — видео

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Президент России Владимир Путин, находящийся в Киргизии с государственным визитом, получил от руководства республики подарки — лошадь породы орловский скакун и 6-месячного щенка Шерхана породы среднеазиатская борзая тайган.

Когда Путину показали первый подарок — коня, он покормил его морковкой и гладил, пока благородное животное угощалось. Российский лидер назвал скаковую лошадь красавцем.

Когда президент РФ приблизился ко второму подаренному ему животному — щенку Шерхану, тот пугливо жался к державшему его человеку и отворачивался от щелчков фотокамер. Путин погладил и его.

Ну не бойся, не бойся, — приговаривал российский лидер.

Путину рассказали, что об этой собаке говорится в легендах Китая, тибетских и киргизских легендах.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал визит Владимира Путина историческим событием.

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